Pride: alta tensione, si sfiora la rissa in consiglio comunale

Tensione altissima in consiglio comunale martedì 11 giugno, con il dibattito seguito a un articolo 55 del consigliere Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) sulla comunità Lgbqi+ e il Pride dello scorso fine settimana. Nel corso della discussione i toni si sono presto accesi e in diversi hanno temuto che si arrivasse allo scontro fisico con il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba che si è alzato in direzione del capogruppo del Pd Simone D'Angelo. Nel corso della lite accesa non sono mancate parole come "Faccia attenzione consigliere D'Angelo" pronunciate da Cassibba e gran parte dell'opposizione ha rumorosamente protestato, abbandonando poi l'aula.

Cos'è successo

Il consigliere Bruzzone ha ripreso le polemiche sollevate dalla Lega che giorni fa aveva protestato contro il Village Kids ai Luzzati, accusato secondo il Carroccio di "insegnare la teoria gender ai bambini". "Sono contento che il capogruppo della Lega sia attento alla tutela dei minori - ha detto Bruzzone - peccato che non l'abbia mai visto in commissione quando parliamo di asili. La nota della Lega denuncia la totale inconsapevolezza di quel gruppo politico dei temi trattati, andando ad alimentare una teoria che è una grande fake news che esiste solo nelle vostre sezioni di partito".

E ancora: "Tra gli organizzatori del Pride c'è chi non voleva il patrocinio del Comune. D'altronde se ripercorro i sette anni di amministrazione Bucci vedo un'azione che tende a marginalizzare i genovesi gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, queer, rendendoli praticamente nascosti ai più. Il sindaco ha definito la manifestazione 'offensiva' anni fa, ha sottoposto a pressione quei municipi che provavano a dire che non erano d'accordo. Ha creato il registro per le famiglie eterosessuali, sposate e con figli e non vi siete resi conto di aver auto escluso i vostri stessi leader nazionali di partito. Continuate a trascinare da anni in tribunale le famiglie omogenitoriali".

I momenti di tensione

I toni si sono subito fatti accesi e il consiglio ha subito più di un'interruzione. In particolare sono piovute proteste accese dai banchi dell'opposizione, con tanto di prima sospensione, quando ha parlato la consigliera Laura Gaggero di FdI: "Il programma del Pride, come nelle passate edizioni, ha riproposto attività anche per i più piccoli, con dei laboratori con cui propone, attraverso il gioco, la volontà di manipolare le menti dei bambini, provando a modificare la loro percezione della vita e della sessualità".

Successivamente, lo scontro - verbale, ma che ha rischiato di degenerare - tra il presidente del consiglio comunale Cassibba che si è alzato per dirigersi verso il capogruppo del Pd D'Angelo, e nuova sospensione. "Sta superando il limite, si vergogni, faccia attenzione" le parole del presidente del consiglio comunale al dem.

Alla ripresa dei lavori, buona parte dell'opposizione si era allontanata dall'aula per protesta: diversi consiglieri, sia di gruppi di maggioranza sia di minoranza, hanno chiesto una terza sospensione per una conferenza capigruppo. Infine, prima delle 17, nuova ripresa: "Esprimo il mio rammarico - ha detto Cassibba - bisogna sempre cercare di mantenere un certo rigore istituzionale, lo ricordo a tutti e anche a me stesso".

Alla fine, anche il capogruppo del M5s Fabio Ceraudo è uscito dall'aula e dell'opposizione è rimasto solo Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione.

Aggiornamento in corso