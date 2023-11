San Fruttuoso, torna la pista di pattinaggio con una novità

Torna a San Fruttuoso, in piazza Martinez, la pista di pattinaggio su ghiaccio in occasione delle festività del Natale 2023. L'inaugurazione è stata fissata per venerdì 17 novembre 2023 alle ore 17, giorno in cui è prevista anche un'ora gratis per i giovani fino ai 13 anni.

Si tratta ormai di un appuntamento consolidato e amato da grandi e piccini, iniziato più di dieci anni fa dall'allora presidente Massimo Ferrante e portato avanti oggi dalla giunta guidata da Angelo Guidi. La pista è gestita dalla ditta Lussi nell'ambito del patto di collaborazione con il Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno e rimarrà aperta fino al 28 gennaio 2024 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19:30, il sabato dalle 10 alle 23 e poi domenica e festivi dalle 10 alle 20.

Il presidente del Municipio Angelo Guidi spiega a Genova Today: "Un appuntamento sempre molto sentito e apprezzato dai cittadini, che si rinnova e migliora ulteriormente. Realizzato grazie al patto di collaborazione e in forte sinergia con l'assessorato a commercio, artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine di Paola Bordilli, che ringraziamo per la disponibilità e il lavoro svolto. Quest'anno la pista sarà coperta e si potrà utilizzare anche nelle giornate in cui il tempo sarà meno clemente. Tra l'altro ricordo che è previsto anche l'utilizzo gratuito su prenotazione per gli allievi delle scuole dell'obbligo accompagnati da docenti in orario scolastico e ai minori seguiti dall'ambito territoriale sociale 46 della Bassa Val Bisagno".

Il Municipio è anche al lavoro, sempre in collaborazione con l'assessore Bordilli, per le installazioni e le luminarie natalizie, a breve dovrebbero essere ufficializzate tutte le novità in vista del Natale 2023.