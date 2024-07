Pegli, esplode la protesta: "Niente terrazza panoramica, al suo posto 12mila metri quadrati di riempimenti"

"Al posto della terrazza panoramica sul mare, 12mila metri quadrati di riempimenti: diamo battaglia tutti insieme". È questo l'appello che arriva dal comitato Pegli Bene Comune, che ha lanciato l'allarme e minaccia, come azione di protesta, di chiedere la scissione dal Comune di Genova per tornare a essere il Comune di Pegli.

"Da tanto tempo sentiamo parlare della fantomatica prosecuzione della pista ciclopedonale fino all’estremità del sesto modulo", propaggine di levante della piattaforma portuale di Pra’ che occupa il mare davanti alle case di Pegli Lido. Nonostante proposte e progetti, però, a oggi ancora la ciclopedonale non c'è. Ma per i cittadini la sua realizzazione sarebbe molto importante anche perché andrebbe a segnare una volta per tutte i confini di una piattaforma portuale ingombrante e già fonte di ripetute polemiche sul territorio.

"Nella giornata di ieri - continua il comitato - abbiamo appreso una notizia shock: il progetto della terrazza panoramica sul mare, che doveva essere posizionata 'a chiusura' della passeggiata della fascia di rispetto, sarà spostato a terra per lasciare il posto a un nuovo riempimento di 12mila metri quadrati a disposizione di un operatore portuale: indiscrezione già trapelata qualche mese fa e messa nero su bianco dall’ultima conferenza dei servizi".

La decisione ha lasciato sbigottito il comitato che promette di dare battaglia: "In tutta la città si parla della necessità di restituire il mare ai genovesi. A Pegli, invece, e in tutto il ponente ogni occasione è buona per occupare nuove superfici, togliere spazio alle persone e riempire di cemento il mare".

"Non staremo a guardare - conclude il comitato Pegli Bene Comune in una nota - e adotteremo ogni iniziativa possibile per contrastare i piani di chi vede il ponente di Genova, e in generale tutte le periferie, come territori di serie B. L’idea più temeraria? Chiedere la scissione dal Comune di Genova e il ritorno al Comune di Pegli, per tornare finalmente a decidere del nostro destino e avviare un piano di autentico rilancio e valorizzazione del nostro splendido territorio".