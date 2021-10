Quale futuro per la pista d'atletica indoor del Palasport di Genova?

Sembra una questione destinata a rimanere aggrovigliata quella della pista d'atletica indoor dell'ex Palasport di Genova.

Costata più di 800 mila euro, dal 2009 al 2014 era stata dimenticata in un magazzino per essere srotolata a inizio di quell'anno grazie a una collaborazione tra Fiera di Genova e Fidal per una serie di manifestazioni sportive. Poi di nuovo fatta su e messa via perchè Fidal si era indebitata con il Comune.

Ora l'operazione Waterfront ma la pista è sempre lì: arrotolata. Solo che questa volta è in bella vista e, andando contro la sua natura, si ritrova "outdoor" anziché indoor, con tutte le conseguenze del caso.

Tornata d'attualità la pista ha spinto il consigliere Berrino a presentare martedì 26 ottobre un’interrogazione a risposta immediata all’assessore Pietro Piciocchi per chiedere quali siano gli intendimenti dell’amministrazione per la pista di atletica indoor al Palasport di Genova.

"Da diverse settimane la pista di atletica indoor del Palasport risulta smontata e abbandonata in piazzale Kennedy, incustodita ed esposta agli eventi atmosferici - scrive Berrino - Si interroga la Giunta per conoscere se è stato deciso di smaltire la pista di atletica, on in caso contrario quali azioni intende porre in essere l'amministrazione per conservarla e riutilizzarla in sede idonea".

Dei rotoloni di pista se ne è accorto anche Terrile: "È davvero incredibile che il Comune conservi in questo stato la pista acquistata nel 1991 con grande esborso di denari pubblici e utilizzata per i Campionati Europei di Atletica leggera indoor del 1992 a Genova e del 2009 a Torino", aggiunge il consigliere del Pd.

"Peraltro, da un sommario esame dei pezzi parcheggiati all’aperto, sembrano mancare tutti i pezzi a sezione circolare, quelli utilizzati per fare le curve dell’ovale. Che fine hanno fatto i pezzi mancanti? Davvero non è possibile individuare un luogo al coperto per custodire la pista, in attesa di individuare finalmente una nuova sede in cui allestirla?".

La Giunta Bucci preparerà una risposta scritta, dato che la discussione in Consiglio è stata rinviata, ma nel frattempo l'assessore Piciocchi ha inviato una nota: «La pista di atletica non è abbandonata, ma, come già previsto, sta per essere nuovamente collocata nel padiglione Blu dove è stata custodita già per alcuni mesi per poi tornare a nuova vita in una nuova struttura".

"Lo spostamento in un deposito temporaneo necessita di una logistica ragionata: si parla di trasferire circa 500 metri cubi di materiale. Si tratta di una pista di dimensioni ragguardevoli e che, al netto di considerazioni semplicistiche, non può essere spostata in pochi minuti. La minoranza non si preoccupi: grazie all’operazione del Waterfront, dove nulla è lasciato al caso, anche la pista di atletica troverà una diversa collocazione perché torni alla sua originaria funzione sportiva, dopo anni di abbandono e inutilizzo".