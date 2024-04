VIDEO | Piscina di Voltri: nuova gestione entro fine maggio, poi l'apertura dell'impianto

Conto alla rovescia per la riapertura della storica piscina Mameli di Voltri: i lavori sono pressoché terminati ed è stato avviato il bando per la gestione dell'impianto. L'aggiudicazione è prevista entro fine maggio, per arrivare poi all'apertura completa a inizio estate dopo gli ultimi ritocchi e l'arredo.

I lavori, partiti a inizio 2020, sono costati oltre 7 milioni di euro in totale. L'inaugurazione era inizialmente prevista nel 2021, poi slittata al 2022 e così via anche a causa di difficoltà legate all'aumento dei costi delle materie prime.

L’intervento è stato eseguito in un’area in concessione demaniale e soggetta a vincolo paesaggistico e sorge al posto del vecchio impianto, gestito per oltre 60 anni, fino al 2014, dalla Società Sportiva Nicola Mameli 1904 Asd.

Vasche separate da un ponte mobile e solarium: dimensioni e capienza

La piscina consentirà lo svolgimento di attività sportiva di livello agonistico e per il nuoto libero in una vasca di misure 34,85 x 21 metri, secondo i più elevati standard richiesti dalla Federazione Italiana e Internazionale Nuoto (Fin e Fina).

All’interno si potranno praticare nuoto e pallanuoto ad alto livello. Per il nuoto, la vasca misura 25 x 21 metri, il campo gara 25 x 16,5 metri con 8 corsie da 2,5 metri l’una; per la pallanuoto, la vasca misura 33,35 x 21 metri e il campo gara 30 x 20 metri.

Per consentire la duplice attività sportiva prevista nella vasca, è stato inserito un ponte mobile occorrente per consentire di avere due vasche in una. Scorrendo il ponte mobile su 25 metri, si possono ospitare gare di nuoto in vasca corta e contemporaneamente esercitare altre attività acquatiche nella porzione di piscina più piccola. Inoltre, mantenendo il ponte accostato al lato corto, diventa possibile allestire il campo e svolgere attività di pallanuoto.

La piscina potrà ospitare gare nazionali di nuoto e partite di A1 di pallanuoto, con una capienza massima di 299 spettatori tra persone normodotate e con disabilità, distribuiti fra tribuna est, tribuna nord e bordo vasca.

La tribuna est, la più importante, con 192 posti a sedere, mentre nella parte a nord dell’impianto è prevista la possibilità di ampliare la parte per il pubblico mediante il montaggio, a carico del gestore, di una tribuna metallica rispondente alla vigente normativa Coni, con la disponibilità di ulteriori 100 posti. A essi si aggiungono i 7 posti per le persone con disabilità, collocati all’altezza del piano vasca.

Realizzato anche un solarium sul fronte sud dell'edificio, direttamente affacciato sulla spiaggia e sulla passeggiata, accessibile dal piano vasca attraverso un presidio di bonifica: pavimentato con un deck in legno, è pensati per l'uso libero degli utenti durante le attività d'esercizio.

Piciocchi: "Uno degli impianti più belli d'Italia"

La piscina "vista mare" (subito dietro la passeggiata Roberto Bruzzone che pure è ancora in parte interdetta dopo la mareggiata) è stata definita "uno degli impianti più belli d'Italia" dal vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi: "Siamo molto soddisfatti del risultato finale di questi ingenti lavori alla piscina di Voltri, indispensabili per il rilancio e la restituzione alla cittadinanza del quartiere e di tutta la città di un impianto sportivo dalla lunga e fortunata storia – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e al Bilancio Pietro Piciocchi – È stato un cantiere molto lungo e impegnativo che ci consegna l’impianto in una nuova veste, più moderna e funzionale alle esigenze del nuoto agonistico e libero, ma anche della pallanuoto".

"Un ulteriore importante tassello nel percorso di modernizzazione e potenziamento della nostra impiantistica sportiva. Nell’anno di Genova 2024 Capitale europea dello Sport, ci apprestiamo a restituire al quartiere di Voltri e a tutta la città una piscina da sempre simbolo del nuoto e della pallanuoto genovesi – sottolinea l’assessore allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi – Una piscina completamente rinnovata dove particolare attenzione è stata rivolta al tema dell’accessibilità e dell’inclusività".

"È un passaggio importante per l’attuazione del programma comunal-municipale per il ponente di Genova – aggiunge il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza –. Viene ricostituito il “tempio” del nuoto e della pallanuoto che ha sfornato campioni nazionali e mondiali e, nel contempo, si consolida il percorso di riqualificazione del litorale, insieme alle prime azioni per la ricostruzione della passeggiata a mare".