Principio d'incendio in una pizzeria, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Genova, con tre squadre, per un principio di incendio in via Pisacane alla Foce, all'interno della pizzeria che prende il nome dalla via.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, l'incendio sarebbe stato provocato dal cortocircuito di un piccolo elettrodomestico che ha causato molto fumo all'interno del locale e anche nel cavedio del palazzo e nelle scale.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle dieci e sono riusciti a risolvere la situazione in poco tempo tra spegnimento e messa in sicurezza, per un breve periodo la polizia locale ha parzialmente chiuso un tratto della via. Fortunatamente non si registrano feriti.