Colpo in casa da 40 mila euro, addio agli orologi griffati

Notte di furti in città e colpo grosso dei ladri in un appartamento in via Pisa nel quartiere di Albaro.

Le volanti della questura sono intervenute ieri sera, giovedì 18 gennaio, alle 20 circa, su segnalazione di una residente che, rientrando a casa, ha trovato la finestra della propria abitazione, al piano terzo piano dello stabile, forzata.

L'alloggio è stato messo completamente a soqquadro e dai cassetti sono spariti gioielli e due orologi griffati per un valore complessivo di 40 mila euro. La 58enne ha sporto denuncia contro ignoti e ora la squadra mobile, dopo i rilevamenti della scientifica, è al lavoro per individuare i responsabili.