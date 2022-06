Meteo Liguria: forti temporali in arrivo, rischio grandine e nubifragi

Forti temporali in arrivo in Liguria nella giornata di oggi, martedì 28 giugno, con rischio grandine e nubifragi. "Un'intensa perturbazione transiterà martedì sulla Liguria - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -, determinando un deciso incremento dell'instabilità. Il contrasto tra l'aria più fresca in arrivo e quella calda preesistente sarà infatti causa di temporali localmente intensi, specie tra il pomeriggio e la sera sulle zone interne, accompagnati da nubifragi, grandinate e colpi di vento".

"In giornata rovesci e temporali si estenderanno - prosegue Badellino - dalle zone di Ponente fino a quelle di Levante, dove si attarderanno fin verso sera. Si tratterà di precipitazioni distribuite in modo non omogeneo nello spazio, che colpiranno anche violentemente determinate zone ma interesseranno con fenomeni più deboli altre limitrofe".

"Non saranno quindi fenomeni in grado di risolvere la situazione di grave siccità che da mesi si protrae sul Nord Italia, per la quale servirebbero piogge estese omogeneamente e soprattutto più durature. Diminuiranno di qualche grado le temperature massime a causa della maggior copertura nuvolosa e delle precipitazioni, con valori diurni intorno a 27/28°C".

"In serata si andrà verso un'attenuazione dei fenomeni a partire dal Ponente e la giornata di mercoledì risulterà più soleggiata sulla nostra regione, a parte alcuni addensamenti verso il tardo pomeriggio-sera. Anche nei giorni successivi il tempo si manterrà in gran parte soleggiato e le temperature torneranno ad aumentare, con il caldo che entro il weekend potrebbe farsi intenso". Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Liguria.