Liguria investita dal maltempo: frane nel Tigullio e nello spezzino

È stato un Natale all'insegna della pioggia e del maltempo in Liguria, e non sono mancati i disagi.

Il bollettino del 25 dicembre riporta che nel Tigullio sono state registrate due frane, una a Recco, sulle alture, dove il comune ha sconsigliato il transito in via Verzamma, e l'altra a Monte Pegli, dietro Rapallo. Anche qui, chiusa la viabilità di una strada secondaria (le località possono comunque essere ragigunte con strade alternative).

Anche nello spezzino disagi: a Castel Nuovo Magra si sono verificati due smottamenti su terreni privati nelle immediate adiacenze di case occupate da tre famiglie, mentre un'altra frana ha coinvolto la strada provinciale che risulta interdetta al traffico.

Ad Ameglia, invece, sempre uno smottamento ha coinvolto via Fabricotti, sulla sponda occidentale del Magra. Anche in questo caso la via è interdetta al transito veicolare e pedonale per Bocca di Magra e al momento è ancora fruibile la viabilità alternativa. Nei comuni di Luni e Sarzana non vengono invece segnalate problematiche sul territorio.

Sono stati fatti sopralluoghi da parte del comune mentre la Sala Operativa della Protezione Civile regionale è in costante contatto con i sindaci e la provincia per monitorare la situazione.

Nel comune di San Biagio della Cima è stata anche segnalata un’esplosione proveniente da una palazzina, presumibilmente per una fuga gas. Da una prima valutazione non risultano feriti, se non in modo lieve.