Maltempo, pioggia e allerta gialla, aggiornamenti e previsioni

Pioggia battente a Genova e in Liguria dove, in alcune zone (ma non nel genovesato), prosegue nella giornata di sabato 10 febbraio 2024 l'allerta gialla per piogge diffuse emessa da Arpal, di seguito la scansione oraria.

Allerta gialla per piogge diffuse, gli orari

Zona A - bacini medi e grandi: fino alle 18 di sabato 10 febbraio

Zona C - bacini medi: fino alle 14 di sabato 10 febbraio

Zona C - bacini grandi: fino alle ore 18 di sabato 10 febbraio

Zona E - bacini medi e grandi: fino alle 18 di sabato

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Va Pacoret chiusa per allagamento

A Genova allagamenti in via Simone Pacoret de Saint Bon a Multedo dove il sottopasso spesso si trasforma in una 'piscina' con la pioggia e il Comune ha promesso nelle scorse settimane di avere diverse proposte per trovare una soluzione ai problemi.

La situazione meteo

Una perturbazione interessa la Liguria e porta, per tutta la giornata di sabato, condizioni di precipitazioni diffuse con piogge anche a carattere di rovescio moderato o puntualmente forte, seppure con tempistiche e modalità differenti a seconda delle zone. I fenomeni saranno in esaurimento a partire da Ponente nella seconda parte del pomeriggio di sabato 10 febbraio, ma permarranno condizioni d’instabilità residua con tempo variabile domenica.

Previsioni meteo Liguria sabato 10 febbraio 2024

La formazione di un minimo barico sulla Provenza in movimento verso Est determina un'ulteriore intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse di intensità moderata o puntualmente forte e cumulate elevate su tutte le zone. Possibili temporali specie la sera con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, localmente di burrasca (60-70 km/h) nella notte su C, in rotazione dai quadranti settentrionali su AB nel corso della giornata. Mare localmente agitato per onda da Sud/Sudovest con periodo in progressivo allungamento.

Previsioni meteo Liguria domenica 11 febbraio 2024

Residua instabilità con possibili rovesci sparsi più probabili su CE. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Mare localmente agitato su C per onda lunga di libeccio (periodo fino a 9-10 s).