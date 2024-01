Pinqua Pra'-Palmaro, cambio in corsa: arrivano nuove riqualificazioni, slitta il "waterfront" di ponente

Cambio in corsa per gli interventi di riqualificazione urbana Pinqua Pra'-Palmaro (qui tutti gli interventi previsti in partenza): per il momento non verrà esteso il parco Dapelo fin davanti all'abitato di Palmaro, opera che avrebbe portato a una sorta di "waterfront" di ponente, ma i fondi per questa operazione sono stati spostati per integrare alcune opere e realizzarne di nuove sempre in zona.

La decisione del Comune con il Municipio Ponente deriva dal fatto che si tratta di un finanziamento legato al Pnrr e dunque deve rispettare tempi precisi. "I lavori del parco Dapelo - spiega a GenovaToday l'assessore municipale ai Lavori Pubblici Davide Siviero - devono essere eseguiti a valle dello spostamento della ferrovia, che però è slittato a causa delle tempistiche di Rfi. A quel punto avremmo rischiato di non rispettare i tempi del Pnrr (che scade nel 2026, ndr), perdendo un finanziamento di circa 7 milioni di euro. L'amministrazione del Municipio, insieme al vicesindaco Piciocchi che ringrazio, ha fatto in modo che questi fondi rimanessero comunque nella zona di Pra'".

E il parco? "Dovremo stare dietro ad autostrade e ferrovie perché rispettino le scadenze, poi il Comune ha previsto uno stanziamento nel bilancio di 7 milioni di euro proprio per questo intervento". Ma i tempi, inevitabilmente, si allungheranno e quest'opera dovrà aspettare.

Due ulteriori lotti al posto dell'estensione del parco Dapelo

I soldi verranno investiti in due ulteriori lotti che consentiranno anche di risparmiare, e quel che resta verrà sostanzialmente "spalmato" su altri interventi, integrandoli.

Per quanto riguarda i due ulteriori lotti, uno prevede la riqualificazione della zona dall'isola ecologica di Pra' al Castelluccio, dove attualmente si trova una porzione del vecchio sedime ferroviario abbandonato, e dove verrà realizzata una pista ciclabile con un'area giochi e attrezzi fitness. L'altro vedrà la realizzazione di un parcheggio a ponente del rio San Giuliano, integrato con verde urbano e la revisione dell'arginatura del torrente San Pietro.

Questi due interventi, come scritto prima, costeranno meno rispetto all'estensione del parco Dapelo: "Rispetto ai 7 milioni previsti - continua Siviero - ne verranno impiegati circa cinque e mezzo. Il resto verrà utilizzato per migliorare ulteriormente gli interventi già in corso: un milione e mezzo di disponibilità che verranno investite fin da subito su Palmaro".

Tre integrazioni con i finanziamenti rimanenti: centro di Palmaro, villa De Mari e parco Sorgenti Sulfuree

Tre i filoni di interventi, a questo punto: la modifica più sostanziosa riguarda il centro storico di Palmaro. Qui è stato aggiunto - oltre al recupero della pavimentazione di via Nostra Signora Assunta e via della Santissima Trinità nella zona del cimitero di Palmaro - il restyling del marciapiede a nord di via Pra' davanti all'abitato di Palmaro e della parte di via Nostra Signora Assunta, oltre che il miglioramento degli arredi urbani. Il valore dell'intervento raddoppia, passando da 700mila euro a 1 milione e 400mila euro circa.

C'è poi villa De Mari, soggetta a un importante intervento di ristrutturazione del corpo storico con restauro completo dei locali interni: a questi lavori - complessivamente l'intervento più imponente - si aggiungerà il rifacimento delle facciate, del portale di ingresso e dei percorsi interni della villa per altri 630mila euro circa. Il totale per i lavori su villa De Mari, dunque, sale a 4 milioni e 200mila euro: "In questo caso - commenta Siviero - è stato ben accetto l'aiuto dell'assessore comunale Maresca che ha la delega al Patrimonio".

Infine quanto riguarda il restyling del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree saranno utilizzati circa 120mila euro per un'estensione del restauro dei percorsi interni e del verde dell'area (il totale dell'intervento, a questo punto, arriva a 530mila euro).