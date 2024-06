Pinqua: lavori a rilento a Pra'-Palmaro, tra stop e imprevisti

Procedono a rilento i lavori per la riqualificazione di Pra'-Palmaro inseriti nell'ambito del Pinqua, finanziato dal Pnrr con uno stanziamento complessivo di 17 milioni di euro. A sollevare la questione, in consiglio municipale, il capogruppo Pd Claudio Chiarotti. Tra stop e ritardi per diversi motivi, ecco il punto della situazione.

Lavori fermi alle Sorgenti Sulfuree: si conta di riprendere a luglio

Lo stop del cantiere dei giardini delle Sorgenti Sulfuree sembrerebbe attribuito a una decisione arbitraria e ingiustificata della ditta e il Comune ha ufficializzato l'applicazione delle penali contrattuali. Tra le richieste dell'amministrazione, anche un cronoprogramma della ripresa delle lavorazioni al fine di comprimere le tempistiche e recuperare il tempo perduto.

Secondo la risposta dell'azienda, si prospettano ancora due mesi di lavoro e la ditta conta di riprendere nel mese di luglio per poi finire al termine dell'estate. Si tratta della prima fase dei lavori, per un importo di circa 410mila euro. A questa si aggiungerà un intervento ulteriore derivante da uno stanziamento aggiuntivo di 120mila euro per la sistemazione dei percorsi interni al parco da completarsi entro la fine dell'anno.

Villa De Mari: "Riscontrate criticità in corso d'opera"

Poi c'è Villa De Mari, il lavoro più importante da più di 4 milioni di euro: "Il primo lotto dei lavori va a rilento - spiega l'assessore ai Lavori del Municipio Ponente Davide Siviero - perché quando è iniziato il restauro della volta del salone principale è stata ritrovata una struttura portante diversa rispetto a quella inizialmente individuata". Cambio in corsa, dunque: "C'è bisogno di una variante in corso d'opera che per fortuna rientra nel quadro economico a disposizione e che terrà conto delle criticità riscontrate, consentendo la prosecuzione dei lavori nel minor tempo possibile". La fine di questo primo lotto inizialmente era prevista entro giugno 2025. Adesso i tempi potrebbero slittare: "Ma si procederà in parallelo con il rifacimento delle facciate, un secondo lotto da completare entro fine 2025. Dunque entro la fine dell'anno prossimo i lavori a Villa De Mari dovrebbero essere completati".

Le altre lavorazioni

Per le lavorazioni in piazza Palmaro, via Nostra Signora Assunta e via Santissima Trinità le lavorazioni procedono come previsto: "Si attendeva l'approvazione di una piccola variante che riguarda piazza Palmaro e che prevede il rifacimento della pavimentazione con un materiale diverso rispetto a quello utilizzato per via Santissima Trinità. Il tratto è già completato" comunica Siviero. Sono state poi inserite altre varianti al sistema di raccoglimento delle acque piovane, come suggerito dai residenti, e i lavori sono iniziati in questi giorni.

Da risistemare poi il marciapiedi davanti all'abitato di Palmaro: sono state raccolte risorse per ulteriori 700mila euro e i lavori si svilupperanno nel 2025. Modifiche che hanno acceso qualche polemica in consiglio municipale: "Siamo tutti in attesa dello spostamento dei binari della ferrovia e andiamo a toccare il marciapiede di Palmaro che dovrebbe essere allargato?" ha detto il capogruppo Pd Claudio Chiarotti. "Era la richiesta di associazioni del quartiere pervenuta l'anno scorso durante un incontro pubblico" la risposta della giunta. Nessun cambio programma, invece, per i lavori in via Novella.