Spianata Castelletto, nell'attesa della sostituzione del pino storico compare un cartello di protesta

I residenti di Spianata Castelletto piangono il pino secolare, alto più di tre metri, che si trovava davanti allo storico ascensore e che nella mattina del 3 novembre è stato tagliato da Aster. Nell’attesa che venga piantato il nuovo e più piccolo pino domestico, sulle transenne intorno al fusto reciso compare un cartello.

Si legge: “Mentre tutto il mondo si meraviglia per scoperta del Word Wide Web, a Genova si taglia un pino secolare. Mentre a Genova già si favoleggia sulle spese per Capodanno, non si trovano alcune migliaia di euro per salvare una vita”. In basso, in caratteri più piccoli: “Dedicato a tutti i bambini a cui ho insegnato il rispetto per la vita”. Il dibattito si accende sui social. Nei commenti al post c’è chi rimpiange il caratteristico scorcio che l’albero donava a Belvedere Montaldo e chi invece ne sottolinea l’aspetto pericolante, paragonandolo a tante altre situazioni difficili presenti nel quartiere di Castelletto e in particolare in corso Firenze.

E scatta anche la protesta. Sull’abbattimento dell’albero, il 6 novembre era stata presentata un’interrogazione al presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù e alla Giunta da parte del gruppo di Ariel Dello Strologo. In seguito, il consigliere del Municipio in questione Edoardo Di Cesare aveva presentato un’interrogazione a risposta immediata per avere più chiarezza riguardo ai motivi del taglio, alle tempistiche di totale rimozione e al futuro dello spazio. La stessa mattina, in Belvedere Montaldo, si era svolta una manifestazione di protesta delle associazioni ambientaliste della zona, contrarie alla soppressione. “L’amministrazione ha confermato che il taglio è stato reso necessario dopo una perizia di un perito in data 2 novembre che ha constatato la pericolosità dell’albero – ha spiegato il consigliere Di Cesare – Viste le condizioni meteorologiche del 3 e 4 novembre e la condizione instabile dell’albero, il pronto intervento di Aster è intervenuto con l’iter di emergenza, dopo aver giustamente comunicato l’intervento alla sovrintendenza. In accordo con quest’ultima è previsto il rimpianto dopo l’estirpazione delle radici”.