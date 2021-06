Scoglio della Carega: presto un nuovo albero al posto del pino simbolo di resilienza

Presto ci sarà un nuovo albero sullo scoglio della Carega. Il mitico pino che per anni aveva resistito orgogliosamente sullo scoglio tra Santa Margherita Ligure e Portofino era diventato il simbolo della resistenza alla mareggiata che il 29 ottobre 2018 aveva distrutto la strada, ma era stato portato via da un'altra mareggiata nei mesi scorsi.

«Domenica nel Tigullio per una decisione importante - ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti, - simbolica proprio nei giorni della ripartenza.

Sono andato con Matteo Viacava e Paolo Donadoni, sindaci di Portofino e Santa Margherita, allo scoglio della Carega dove presto rinascerà un nuovo albero su volontà di tutte le istituzioni del territorio compatte. Solo pochi mesi fa avevamo detto addio al pino che cresceva lì da anni e a cui tutti ci eravamo affezionati, soprattutto nell’autunno del 2018, quando era riuscito incredibilmente a restare in piedi dopo la mareggiata che aveva distrutto persino la strada. Per questo insieme abbiamo deciso di restituire a quello scoglio il suo albero. Un nuovo simbolo di speranza e di quella tenacia ligure che non crolla neanche durante la tempesta».

«Si tratta di un albero che era soprattutto un simbolo della resilienza dei liguri - spiega Matteo Viacava - Aveva resistito alla storica mareggiata del 2018 e alla devastazione della strada, assumendo così un significato ancora più grande per i cittadini di Portofino e Santa Margherita Ligure. Purtroppo è crollato nell’ultima mareggiata, e ci sembra giusto provare a piantarlo di nuovo, trasferendo sullo scoglio un piccolo pino del Parco. Vogliamo sia un segnale di rinascita».

«Il pino della Carega - aggiunge Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure, territorio su cui si trova lo scoglio - era un simbolo della bellezza del nostro territorio a livello internazionale, faceva parte dell’immaginario collettivo e, dopo la mareggiata del 2018, era diventato anche un emblema della resilienza del Golfo Tigullio. Piantarne uno nuovo significherebbe provare a recuperare questo immaginario, questa particolarità paesaggistica così rinomata, e sarebbe importate per la promozione del territorio, ovviamente muovendosi nel pieno rispetto di un contesto ambientale così pregiato».