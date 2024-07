'PinkPoint' nelle discoteche per tutelare le donne e servizi bus potenziati, il progetto

Dalla sinergia tra Comune di Genova, Confcommercio, Federazione italiana pubblici esercizi Genova, Silb-Fipe, Terziario Donna Genova e Amt nascono i 'PinkPoint', punti sicuri all’interno dei locali notturni e delle discoteche, dedicati alle donne. I locali che aderiranno all’iniziativa saranno ben identificati da una vetrofania posizionata all’esterno, dove sarà collocata anche una locandina in cui sono segnalati i servizi a disposizione della clientela: orari servizio navetta, numero per prenotazioni taxi. Saranno messi a disposizione anche alcol test e sarà messo in evidenza il numero per le donne vittime di violenza, il 1522.

"Due importanti strumenti inerenti la vita serale e notturna della nostra città. - dice l’assessore al Commercio, alle Proloco e alle Tradizioni Paola Bordilli -. Mettere a disposizione delle donne dei servizi che possano favorirne un sicuro ritorno a casa dopo una serata in un locale o in una discoteca è un’azione importantissima. La crescita di una moderna città si basa anche sui servizi che può garantire, anche attraverso una sinergia pubblico-privato, per promuovere i momenti di spensieratezza e di socialità serali".

"La sicurezza passa anche dall’implementazione dei trasporti pubblici - prosegue l’assessore alla Mobilità Matteo Campora - ed è esattamente quello che Amt ha fatto, potenziando una linea su una direttrice altamente frequentata come quella della fascia dei locali di Corso Italia e di Boccadasse. Garantire un servizio pubblico notturno significa ridurre sensibilmente il numero di persone che si mettono in strada dopo aver frequentato un locale ed essersi bevuti magari qualche bicchiere e questo è fondamentale. Ringrazio tutti i partner di questa iniziativa che sono sicuro porterà non solo all’aumento della percezione di sicurezza, ma a un aumento della sicurezza stessa".

Un plauso all'iniziativa è arrivato anche da Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova, Mattia Nicotera, presidente Silb Fipe-Confcommercio Genova, e Marina Porotto, presidente Terziario Donna Confcommercio Genova.

La linea serale Brignole-Boccadasse

Da venerdì 21 giugno è partita la nuova linea serale 608 che collega Brignole a Boccadasse con transito per l’asse via Nizza/via Gobetti servendo una zona della città caratterizzata da una forte domanda di trasporto da parte di chi vive le serate genovesi. La nuova linea serale 608 integra il servizio delle linee 606 e 607 che già collegano il litorale cittadino di Levante che, nei mesi estivi, registra un’alta affluenza, soprattutto tra i giovani.

La linea 608 viene istituita in via sperimentale e sarà attiva nelle serate di venerdì, sabato e festivi; la prima corsa è intorno alle 21 e l’ultima intorno all’una e mezza. Il percorso della linea è circolare con capolinea a Brignole Direzione Boccadasse transita per: Viale Duca d’Aosta, Corso Buenos Aires, Piazza Tommaseo, Via Nizza, Via Amendola, Via Rosselli, Via Gobetti, Via Righetti e Via De Gaspari. Direzione Brignole FS transita per: Via Cavallotti, Corso Italia, Corso Marconi, Via Rimassa, Corso Torino, Corso Buenos Aires, Via Cadorna, Via Fiume e Brignole FS (capolinea). Inoltre, anche per questa estate vengono confermate le intensificazioni di servizio delle linee serali delle principali direttrici cittadine e delle linee notturne. Tutti gli orari sono consultabili sul sito www.amt.genova.it e sulla App di AMT.

I locali che hanno aderito

Elenco dei locali aderenti: CIV Boccadasse e imprese associale; Arena Albaro, Discoteche SILB-FIBE Confcommercio: Casa mia club, Tao, Beautiful Loser, Cezanne, Babilonia Lounge, La rosa dei venti, Bagni Mangini, Caribe Club, Mako, Time, Estoril, Sys, Nuovo Lido, Blunt beach club, La terrazza Sturla e Bonfim.

