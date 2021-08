Rave party a Pieve, chiusura notturna e monitoraggio degli accessi dello scalo Torre

Dopo la denuncia dei residenti, esasperati per i rave party clandestini organizzati allo scalo Torre, il comune di Pieve Ligure ha emanto un'ordinanza che disciplina gli ingressi e gli orari di apertura e chiusura.

Fino al 15 settambre il personale incaricato dal Comune provvederà al monitoraggio degli accessi, tutti i giorni dalle 8 alle 19, intervenendo quando l'affluenza non permetta il rispetto delle norma anti-contagio, nell’ambito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19.

Il sindaco di Pieve Ligure, in seguito agli assembramenti non autorizzati delle settimane scorse, ha anche disposto la chiusura dello scalo Torre dalle 19 alle 8, proprio per garantire la tutela della salute e l’incolumità pubblica.