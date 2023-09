Due uomini dispersi in mare, ricerche in corso

Sono riprese questa mattina, 23 settembre 2023, nello specchio acqueo antistante la stazione ferroviaria di Pieve Ligure le ricerche di due uomini dispersi in mare. Si tratta di due quarantenni di origini polacche.

Impegnati sul campo guardia costiera, carabinieri e vigili del fuoco con sommozzatori ed elicottero. L'ipotesi è che i due non siano riusciti a risalire sugli scogli a causa del mare mosso.

Mare che anche oggi si presenta molto agitato, complicando le ricerche dei due, che potrebbero essere stati trascinati dalla corrente lontano dal punto dove sono entrati in acqua. La speranza è che i due si siano messi in salvo in autonomia, senza però avvisare amici e parenti.