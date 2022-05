Ponte San Giorgio, laurea honoris causa a Pietro Salini

L'Università di Genova il 26 maggio 2022 conferirà la laurea honoris causa in ingengeria civile a Pietro Salini:: la cerimonia di conferimento del titolo sarà celebrata nel salone nobile di Villa Cambiaso.

Il titolo sarà attribuito all'amministratore delegato di WeBuild come riconoscimento per essersi distinto nell'ambito dell'ingegneria civile, in particolar modo, per l'attività di progettazione e costruzione del nuovo ponte San Giorgio, ma anche per gli interventi in altre infrastrutture centrali per la cittià di Genova, come il terzo valico.

Il 12 ottobre 2021, nel corso di una cerimonia al Palazzo Ducale, all'imprenditore era stata conferita anche la cittadinanza onorararia di Genova, come riconoscimento per aver contribuito a tenere alto il nome della città in Italia e all'estero. Nella stessa giornata era stato insignito dello stesso riconoscimento anche l'ex ad di Fincantieri Bono.