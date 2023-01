È morto Pietro Kessisoglu, mondo Genoa in lutto

Lutto nel mondo del Genoa. All'età di 84 anni è morto Pietro Kessisoglu, padre dell'attore Paolo e noto tifoso del Grifone, presidente per anni del Centro coordinamento club Genoani ed esponente del Comitato storico e scientifico del Museo della Storia del Genoa. Era anche un grande collezionista di spille e qualche anno fa aveva raccontato la sua passione attraverso Genoa Channel.

"Il Genoa Cfc porge le proprie condoglianze ai figli Federica e Paolo - scrive la società rossoblù in una nota - partecipando al lutto di tutta la comunità genoana per la scomparsa di Pietro Kessisoglu".

L'Associazione club genoani si è unita al cordoglio: "Il presidente dell'Acg Paolo Caricci con il consiglio direttivo e tutti i club affiliati piangono per la scomparsa di Pietro Kessisoglu, grande tifoso genoano, collezionista, storico, per tanti anni presidente del Comitato coordinamento club genoani e stringono in un forte abbraccio i figli Federica e Paolo".

Nato da una famiglia genovese di origini armene, il padre Callisto era un profugo originario di Smirne, sfuggito, ancora bambino, al genocidio del proprio popolo avvenuto per mano dell'Impero ottomano durante la prima guerra mondiale. Trovò rifugio prima in Grecia e poi a Trieste prima di arrivare a Genova. Il cognome originario della famiglia, Keshishian, venne turchizzato durante l'esodo in Ke?i?o?lu (sostituendo -shian con la desinenza patronimica -o?lu) per destare minore attenzione, venne infine italianizzato come pronuncia e grafia all'arrivo in Italia.