Valpolcevera in lutto: addio a Piero Oliva, storico commerciante di Pontedecimo

Lutto in Valpolcevera. All'età di 74 anni è morto Piero Oliva, storico commerciante di Pontedecimo malato da tempo. Era il titolare del negozio Oliva Abbigliamento, presente dal 1907 in via Anfossi. Oliva fu anche consigliere di giunta dell'Associazione Ascom di Genova

e cofondatore dell'Expo della Valpolcevera e del Gruppo operatori economici di Pontedecimo.

Il Rosario sarà recitato lunedì 11 dicembre alle ore 18.30 nella Chiesa di San Giacomo di Pontedecimo, i funerali nella stessa chiesa martedì 12 dicembre alle ore 11.30, giornata in cui il negozio sarà anche chiuso per lutto.

Il ricordo del presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo: "Esprimo a nome del nostro Municipio le condoglianze a Lorenza e a tutta la famiglia per la scomparsa di Piero Oliva, un grande simbolo per tutta la nostra Pontedecimo. Un bravo uomo che lascia un vuoto profondo, poiché ha dedicato molti anni della sua vita, non solo al lavoro e alla famiglia, ma anche a favore del nostro territorio. Non dimentico il suo entusiasmo, il suo impegno in Camera di Commercio per creare collaborazioni tra le istituzioni nella promozione del territorio, un tessitore di rete tra le associazioni, la Proloco Valpolcevera e tutte le realtà anche nei Comuni dell’Alta Valpolcevera. Un uomo saggio, calmo, sempre collaborativo e con lo sguardo rivolto sempre in avanti".

Si è unita al cordoglio Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova: "Un abbraccio forte alla famiglia di Piero Oliva. Abbiamo collaborato in questi anni per l'Expo della Valpolcevera, a lui tanto cara tra cui la sfilata di moda delle realtà commerciali del territorio e le aperture straordinarie dei negozi. Una persona, un imprenditore importante non solo per la 'sua' Pontedecimo ma per tutta la città. Fermezza, dolcezza e umanità in un unico uomo che ha fatto tanto per il commercio cittadino".