Addio a Piero Dello Strologo, figura di riferimento nell'impegno antifascista

È morto a Genova sabato 1 gennaio 2022 Piero Dello Strologo. Aveva 85 anni. Già a capo della Comunità Ebraica genovese, fondatore e animatore del Centro Culturale Primo Levi, Dello Strologo è stato figura forte e di riferimento nell'impegno antifascista e nel mantenere viva la memoria della Shoah.

"Come Anpi provinciale di Genova - si legge in una nota - vogliamo ricordare con gratitudine anche le iniziative comuni, come la marcia in ricordo del rastrellamento degli ebrei genovesi, e il suo costante impegno in difesa dei valori della Costituzione".

"Se ne va un uomo che avremmo voluto ancora a lungo con noi, con la sua intelligenza e la sua pacata determinazione. Ai figli Ariel e Emanuele e a tutta la grande famiglia di Piero, l'abbraccio e le condoglianze di tutta l'Anpi provinciale di Genova".