Piero Angela, il Festival della Comunicazione di Camogli lancia uno speciale con tutti i suoi interventi

“Speciale Piero Angela” è la rassegna che il Festival della Comunicazione ha voluto dedicare al ricordo del grande divulgatore e giornalista scientifico mancato ieri, e che per sette edizioni consecutive è stato ospite e protagonista a Camogli, sempre apprezzatissimo e amatissimo dal pubblico. "Salutiamo con affetto un grande pensatore, un eccezionale uomo di scienza e di divulgazione, ma soprattutto un grande amico - racconta il direttore Danco Singer -. Ci piace ricordarlo ripercorrendo i suoi interventi al festival, che ci hanno regalato e continuano a regalarci degli illuminanti punti di vista sul mondo, sul presente e sul futuro".

Lo “Speciale Piero Angela” è disponibile a questo indirizzo e raccoglie le versioni integrali degli interventi al festival, disponibili gratuitamente in video e in podcast. Da “Il linguaggio degli oggetti” nel 2015 a “Scienza e conoscenza” del 2021, passando per “La divulgazione scientifica e pseudo-scientifica nell’epoca del web” (2016), “Demografia: la circolazione delle uova umane negli ultimi 1000 anni” (2017), “Visione: come nascono le immagini del nostro teatrino mentale?” (2018), “Civiltà extraterrestre” (2019) e “Dalla socialità cellulare alla socialità umana” (2020), Piero Angela ha riservato al pubblico del Festival della Comunicazione straordinarie lectio magistralis, con la sua capacità di essere profondo nelle idee ma allo stesso tempo diretto e sempre attuale. Nel 2017 Piero Angela ha anche ricevuto il Premio Comunicazione, “perché, con le sue straordinarie doti di comunicatore e divulgatore, ha trasmesso a più d’una generazione l’amore per le scienze e per la storia, lasciando un segno esemplare nella vita culturale del nostro Paese” conclude Singer.

La nona edizione del Festival della Comunicazione, dedicata al tema Libertà, sarà dall’8 all’11 settembre a Camogli. In fase di organizzazione anche un evento per onorare Piero Angela con un grande tributo.