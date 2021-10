Spaccia droga in zona Fiumara, arrestato

In manette un cittadino gambiano, irregolare e con pregiudizi di polizia

/ Via Raffaele Pieragostini

Nel tardo pomeriggio di giovedì 30 settembre 2021, il personale dell'aliquota operativa della locale compagnia, con la collaborazione dei militari della stazione, hanno sorpreso in via Pieragostini un cittadino gambiano, irregolare e con pregiudizi di polizia, mentre cedeva varie dosi di hashish in cambio di alcune banconote da dieci euro.

Bloccato e perquisito, lo spacciatore è stato trovato in possesso di altri 50 grammi della stessa sostanza e di un telefono cellulare: è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è avvenuta nell'ambito del rafforzamento dei servizi svolti dai carabinieri a Sampierdarena per il contrasto allo spaccio di stupefacenti.