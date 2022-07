Quando arriva il picco del caldo (intanto in Liguria è stato battuto il record)

La Liguria e il suo capoluogo sono strette nella morsa del caldo ormai da giorni, ma il peggio deve ancora arrivare: dopo l'avviso di Arpal, il Ministero della Salute ha infatti disposto per Genova lo stato di allerta arancione ancora per oggi, martedì 19 luglio, e poi rossa per domani, mercoledì 20 luglio.

In particolare, secondo il bollettino del ministero, mercoledì sono previsti 29 gradi alle 8 del mattino e 30 alle 14, con una temperatura massima percepita di 35 gradi. Nel corso della giornata, comunque, le temperature potranno arrivare a toccare valori massimi anche di 36-37 gradi sulla costa, complici i venti di Fohen.

Quando finisce il caldo?

Ma quando arriverà una tregua? Per 3bmeteo "non si intravede una fine": da metà settimana l'anticiclone africano farà ancora più sul serio con un mix di temperature elevate e umidità che porterà afa e farà crescere il disagio fisiologico. Nessun sollievo nemmeno di notte, con brezze quasi assenti. Insomma, anche la seconda parte della settimana pare caratterizzata da caldo in intensificazione con una nuova fiammata africana prevista da giovedì

Il record in Liguria

Intanto ieri in Liguria - chiarisce Arpal - sono state registrate le temperature più alte del 2022, per ora: Beverino (La Spezia) ha raggiunto i 39,4 gradi, mentre a un decimo, 39,3 gradi, si colloca Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona). Un 'primato' che potrebbe essere facilmente battuto nei prossimi giorni di ulteriore caldo.

In generale lunedì è stata una giornata 'rovente' a tutte le ore nell'intera regione: ecco la classifica delle stazioni più calde di oggi della rete Omirl.

Padivarma (Beverino, La Spezia) 39.4

Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona) 39.2

Sanda (Celle Ligure, Savona) 38.4

Castellari (Pietra Ligure, Savona) 38.2

Castelnuovo Magra (La Spezia) e Genova Pontedecimo 38.1

Alpicella (Varazze) 37.9

Lerca e Sciarborasca (Cogoleto, Genova) 37.8

Sarzana (La Spezia) e Cembrano (Maissana, La Spezia) 37.7.

Nell'imperiese massima a Diano Castello Varcavello con 37.4

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia (indisponibile il dato di Imperia): Genova Centro Funzionale 35.3, Savona Istituto Nautico 37.1, La Spezia 35.8.

Per quanto riguarda la temperatura massima registrata nel mese di luglio, al momento, il valore da segnalare è 39.8 registrato il 25 luglio 2019 a Pian dei Ratti (Orero, Genova).