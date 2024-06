Picchia l'anziana madre, la manda in ospedale e minaccia i vicini: "Se chiamate aiuto faccio saltare il palazzo"

Da quell'appartamento provenivano urla e colpi, gli insulti del figlio e le grida spaventate della madre, vittima di maltrattamenti. Ma lei non aveva mai denunciato nulla, neppure quando è stata ricoverata in ospedale - ed è successo più volte - dicendo di essersi fatta male cadendo. Alla fine, il figlio violento è stato arrestato dalla polizia di Stato che ha ricostruito una lunga storia di violenza anche grazie alle testimonianze dei vicini di casa che avevano chiamato i soccorsi.

Gli investigatori del Commissariato di Sestri Ponente hanno appurato che l'uomo, un 62enne, viveva con la madre che insultava e maltrattava costantemente. Al punto che diverse volte lei era stata ricoverata in ospedale, ma non aveva mai rivelato che segni, lividi e fratture erano causati dal figlio durante le sue quotidiane sfuriate.

Nell'ultimo episodio, la donna è stata ricoverata per una frattura alle vertebre lombari mentre il figlio è finito in psichiatria, dove però è rimasto solo pochi giorni. Appena dimesso, si è recato immediatamente presso la struttura di riabilitazione dove si trovava la madre pretendendo di vederla, costringendo i sanitari a chiamare la polizia per farlo allontanare.

E ancora, come è emerso dalle testimonianze, l'uomo era uscito sul balcone minacciando i vicini allarmati dalle urla e dai colpi: "Se chiamate la polizia, faccio saltare in aria il palazzo con il gas".

Infine, il gip del Tribunale di Genova ha emesso un'ordinanza di applicazione di misura cautelare e l'uomo al momento si trova nel carcere di Marassi, mentre la madre è ancora nella struttura di riabilitazione.