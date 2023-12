Ubriaco, picchia la fidanzata sul bus (e non è la prima volta che la maltratta)

Ubriachezza e maltrattamenti contro familiare: con queste accuse è stato denunciato un 50enne italiano, volto già noto alle forze dell'ordine, dopo l'ennesimo episodio di violenza ai danni della fidanzata.

È successo a Rivarolo: i carabinieri, arrivati sul posto grazie alla segnalazione di alcuni passanti, hanno trovato una coppia che, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, stava litigando per strada.

Dalla ricostruzione dei fatti, anche attraverso le testimonianze di diversi cittadini, si è rilevato che la donna, 40 anni, era stata picchiata dal 50enne a bordo di un pullman. Nonostante l'assenza di altre denunce, è emerso che questi episodi di violenza nei confronti della compagna si erano già verificati in passato. Per questo l'uomo è stato denunciato.

I carabinieri del Comando provinciale di Genova, che hanno avviato un'attività di controllo capillare del territorio con l'utilizzo di pattuglie dei nuclei operativi e delle stazioni, hanno denunciato anche altre persone nelle ultime ore, tra cui un 17enne etiope trovato in possesso di 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1.500 euro. Per lui, l'accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciato per minaccia aggravata anche un 35enne polacco che, in stato di agitazione, brandiva una bottiglia minacciando i passanti per strada. Un 20enne italiano, poi, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere, visto che è stato trovato in possesso di un coltello. Inoltre, durante i vari posti di controllo alla circolazione, sono stati denunciate per guida in stato di ebbrezza due persone, trovate con un tasso alcolemico superiore a quello consentito: patente di guida ritirata.