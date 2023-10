Obbligo di firma per i maltrattamenti all'ex moglie, cambia compagna e picchia anche lei

I Carabinieri di Carignano, con il supporto dei colleghi della stazione di Cornigliano, hanno arrestato un italiano di 49 anni in esecuzione alla misura cautelare dei domiciliari emessa dalla Corte d’Appello di Bari.

L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’obbligo di firma per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie, ha reiterato il reato picchiando anche l'attuale convivente. Motivo per cui è stato

Un 46enne originario di Milano con precedenti, invece, è stato arrestato dai carabinieri di Sestri Ponente. Dopo ripetuti atti persecutori nei confronti della ex compagna era stato colpito dal divieto di avvicinamento. Non l'ha rispettato e ha continuato nella sua condotta, è stato messo agli arresti domiciliari.