Picchia una donna in mezzo alla strada, intervengono i passanti

I carabinieri hanno arrestato un uomo in via Bernardini a Molassana intorno alle ore 18 di martedì 21 maggio 2024 per aver picchiato in strada una donna.

I due hanno cominciato a litigare in strada, poi è scattata la violenza, alcuni passanti sono intervenuti in difesa della donna, nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto è arrivata l'ambulanza 501 della pubblica assistenza Molassana che ha portato la donna in codice giallo al San Martino per un trauma cranico, l'uomo invece è stato fermato dai carabinieri.

