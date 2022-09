Picchia la convivente e aggredisce i carabinieri, 21enne arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un 21enne italiano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari sono intervenuti nell'abitazione del giovane per sedare una lite con la convivente, colpita con un forte schiaffo al volto. Non è bastata la vista degli uomini in divisa per calmare il 21enne, che ha cominciato a spintonare anche i carabinieri. Alla fine è stato bloccato, arrestato e portato nelle camere di sicurezze del comando provinciale in attesa del processo per direttissima.

La donna è stata soccorsa e poi medicata, ha riportato lesioni al volto con una prognosi di 25 giorni.