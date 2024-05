Prende a pugni un'auto con una ragazza dentro, poi aggredisce il poliziotto intervenuto

Una scena allarmante, quella a cui ha assistito un poliziotto libero dal servizio domenica sera, verso le 19, in via Sant'Alberto: un uomo che urlava furiosamente e prendeva a pugni il vetro di un'auto in sosta, dentro la quale si era chiusa dentro una ragazza visibilmente spaventata.

L'agente della polizia di Stato non ci ha pensato due volte e, dopo aver assistito alla scena, ha chiamato rinforzi e poi si è avvicinato all'uomo, qualificandosi, per capire cosa stesse succedendo e riportare la calma. Quest'ultimo, un 36enne, ha iniziato a minimizzare i fatti, dicendo che si trattava di una semplice lite. Ma poi, innervosito dall'intervento del poliziotto, gli si è scagliato contro colpendolo con un pugno al volto.

Sono subito intervenute altre persone per allontanarli ed è subito arrivata anche la volante del commissariato di Cornigliano. Gli operatori intervenuti hanno cercato di calmare l'uomo oltremodo aggressivo che ha cercato di resistere con violenza.

Il poliziotto colpito dal pugno, intanto, è stato portato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 10 giorni per trauma all'occhio, graffi al collo e contusioni al ginocchio. L'aggressore, invece, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.