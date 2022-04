Quezzi, degrado e transenne in via Stefanina Moro

Il piazzale in via Stefanina Moro, a Quezzi, non è più usufruibile da parte dei residenti: si tratta di un punto di socializzazione in cui si incontravano bambini e anziani, ma "adesso - come ha sottolineato in consiglio comunale Valeriano Vacalebre (FdI) - ci sono transenne poste da Arte che impediscono di stazionare in piazza. Un peccato, perché il territorio non è esente da problematiche sociali che derivano anche dal mancato presidio da parte dei residenti, dato che non possono più frequentare lo spazio sotto casa".

Il consigliere ha anche sottolineato come nelle vicinanze del piazzale si senta la mancanza della sfalciatura del verde e di una riqualificazione dell'area con una manutenzione ordinaria più puntuale.

"L’area è di proprietà di Arte - ha risposto l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi -. A breve verranno effettuati specifici sopralluoghi da parte dei tecnici. Lo scopo è valutare la sicurezza da parte dei futuri utenti. Dopo la verifica Arte è disponibile a dare ai residenti il comodato gratuito sull’uso dell’area, oppure un patto di collaborazione secondo uno schema di garanzia da valutare. Per quanto riguarda il posteggio esiste una problematica di abbandono di autovetture. La Polizia Locale ci ha comunicato che sta predisponendo le rimozioni”.