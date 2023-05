Vandali in azione in Val Bisagno

"Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 alcuni vandali si sono divertiti a spaccare sala dipendenti Amt nonché sala passeggeri presente in piazzale Resasco". A denunciare il fatto il gruppo PD, Valbisagno insieme e Movimento 5 Stelle dellla Media Val Bisagno. Il presidente del Municipio Maurizio Uremassi è intervenuto condannando il gesto compiuto nella zona di Staglieno.

"Ci chiediamo veramente il perché - scrive Uremassi -. Lo chiediamo a chi ha compiuto questo ingiustificabile gesto. Ingiustificabile e insensato. Un gabbiotto per chi compie il proprio lavoro al servizio di tutti noi. Un gabbiotto che è un riparo per noi che usiamo i mezzi di trasporto. Distruggere il gabbiotto è stato come colpire tutti noi, la nostra comunità e il nostro territorio, il lavoro di tutti".

"Come maggioranza del Municipio IV Media Val Bisagno - conclude il presidente del Municipio - ma penso a nome di tutto il Consiglio, oltre a esprimere nostra solidarietà ad Amt, soprattutto ci adopereremo con iniziative contro la mancanza di valori, di rispetto, di mancanza di educazione, di famiglia in questa società. Perseguiremo fermamente gli autori del folle gesto e sappiano i vandali che vigileremo attentamente contro di loro".