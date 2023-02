Vende droga sui social, 19enne in manette

Utilizzava i social per vendere droga, ma l'attività è stata segnalata alla polizia di Stato, che ha perquisito l'abitazione del giovane e lo ha arrestato. In manette un 19enne, domiciliato in piazzale Parenzo a Marassi.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione ancora sporco, pellicola da confezionamento, 640 euro in contanti e più di 170 grammi di sostanza, rivelatasi essere derivata dalla cannabis.

Il pusher è stato accompagnato in questura dove è stato informato il magistrato competente, che ha disposto l'associazione dell'arrestato presso il proprio domicilio in attesa del rito di direttissima, previsto per questa mattina.