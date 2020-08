Paura a Marassi: si barrica in casa con madre e fidanzata e minaccia di uccidersi

Allarme nel pomeriggio di lunedì in piazzale Marassi dopo che un 22enne si è barricato in casa con la madre e la fidanzata minacciando di uccidersi.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno per precauzione steso un telone di salvataggio sotto il palazzo e stanno cercando di convincere il giovane, affetto da problemi psichiatrici e con tendenze violente, a uscire.

Alla fine il 22enne, che nell'appartamento stava scontando i domiciliari, è uscito da una finestra provando a scappare ed è stato bloccato in un parcheggio dai poliziotti presenti. Portato in ospedale per un controllo, verrà denunciato nelle prossime ore.