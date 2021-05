Piazzale Kennedy, i "cleaner" puliscono la spiaggia: riempiti 43 sacchi di spazzatura

Nuova missione ecologica di Genova Cleaner, l’associazione genovese che ha come mission ripulire in maniera partecipata la città, questa volta in collaborazione con Costa Crociere Foundation.

Lo scorso fine settimana, nella giornata di sabato 8 maggio, gli sforzi dei volontari si sono concentrati in piazzale Kennedy nella parte di spiaggia davanti ai campi da calcio, coinvolte in totale 57 persone di ogni fascia di età.

Grandi e piccini hanno riempito ben 43 sacchi di spazzatura, divisi come sempre secondo la raccolta differenziata, più precisamente sono stati raccolti 21 sacchi di indifferenziata, 12 di plastica e 10 di vetro.