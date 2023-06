Irregolari in Italia, due donne denunciate. L'amico insulta i carabinieri

I carabinieri della stazione di Forte San Giuliano a Genova, durante un controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero tre persone.

Durante un normale controllo in piazzale Kennedy i militari hanno fermato due donne colombiane di 25 e 43 anni, entrambe presenti in Italia in maniera irregolare. Sono state anche trovate in possesso di alcuni grammi di marijuana.

Insieme a loro c'era anche un italiano che, durante l'identificazione e i controlli, ha cominciato a inveire contro i carabinieri. Per lui è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.