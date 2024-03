Si addormenta nel furgone col motore acceso: agenti di polizia gli salvano la vita

I poliziotti delle volanti hanno salvato la vita a un uomo di 60 anni che rischiava di morire intossicato dall'ossido di carbonio. Intorno all'una e mezza di sabato 23 marzo 2024 gli agenti, in transito nel piazzale della Camionale a Sampierdarena, hanno notato un furgone parcheggiato con il motore acceso, ma con le luci spente nell'area del distributore di benzina.

Si sono fermati per capire cosa stesse succedendo e hanno visto che all'interno c'era un uomo coricato che non dava segni di vita. Hanno cominciato a urlare e a battere sul vetro e la persona si è alzata in stato confusionale, aprendo la portiera. Dall'abitacolo è fuoriuscito un forte odore dato dall'accumulo dei gas di scarico.

L'uomo ha ringraziato i poliziotti e ha spiegato di essere un autotrasportatore, di essersi fermato per riposare al caldo con il motore acceso, convinto di aver lasciato i finestrini leggermente aperti. Senza il provvidenziale intervento della volante avrebbe rischiato di morire intossicato. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena, non è stato però necessario il trasporto in ospedale.

Si tratta del secondo provvidenziale intervento nel giro di poche ore: al mattino in via Fillak un'altra volante aveva salvato la vita a un anziano colpito da malore in via Fillak. I poliziotti hanno praticato immediatamente il massaggio cardiaco a un uomo di 89 anni che si è ripreso.

