Scolmatore e lavori in piazzale Adriatico: "Area pedonale estesa e verde mantenuto"

Il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua ha presentato un'interpellanza a Tursi sul 'Cantiere sullo scolmatore del Rio Torre e riqualificazione di Piazzale Adriatico'. Si legge nell’atto: "Considerato che la zona di Piazzale Adriatico è oggetto di cantieri legati sia allo scolmatore del Rio Torre che alla riqualificazione del Piazzale stesso. Preso atto che a seguito di queste lavorazioni l'area verde compresa in Piazzale Adriatico è stata rimossa per poter realizzare una strada di cantiere", s’interpellano il sindaco e la Giunta: "Per conoscere: lo stato di avanzamento dei lavori dei due cantieri, la fine stimata per queste lavorazioni e se è in previsione, alla fine dei lavori, realizzare una nuova area verde in Piazzale Adriatico, utilizzata da famiglie e bambini".

"L’intervento - ha risposto l'assessore e vicesindaco Piciocchi - è un’opera importante, la stiamo portando avanti con non poche difficoltà. La buona notizia è che i lavori sono ripartiti e siamo al 70% del piano di attuazione. Per Piazzale Adriatico è stato condiviso un piano di riqualificazione che prevede, tra le altre cose, la messa a dimora di grandi alberi e l’estensione dell’area pedonale da 800 metri a 1300 metri".

Soddisfatto il consigliere Bevilacqua, che commenta in una nota: "L'Assessore competente ha rassicurato sul fatto che, dopo uno stop dovuto a un intoppo sul cantiere idraulico e alla necessità di un rifinanziamento, i lavori sono ripartiti e attualmente sono stati effettuati per un 70 per cento. Inoltre, si prevede che ci sia un'area verde e l'estensione dell'area pedonale a 1350 metri quadrati, con un campetto che verrà mantenuto, ma collocato a margine dell'area per ottenere uno spazio centrale dove posizionare delle sedute fisse per le manifestazioni. Anche l'attuale area giochi per bambini sarà mantenuta".