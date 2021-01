Si butta in strada in piena notte per bloccare un bus: denunciato e sanzionato

Si è buttato in mezzo alla strada - rischiando la vita - per fermare un autobus in transito, in piena notte e quindi violando il coprifuoco, per giunta senza mascherina.

A segnalare l’uomo, un 37enne originario del Marocco, l’autista di un bus che stava passando in piazzale Adriatico poco prima delle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno denunciato e sanzionato l'uomo per violazione delle norme anti coronavirus.

Altra sanzione per violazione del coprifuoco in centro storico, intorno alle 2: questa volta a violare le norme anti covid è stato un 25enne genovese che, ubriaco, ha reagito male alla richiesta di spiegazioni dei poliziotti. Anche per lui è scattata la denuncia.