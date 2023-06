Bombola a fuoco in un cantiere, un ustionato

Attimi di paura in piazza Adriatico in Valbisagno per una bombola di acetilene che, per ragioni in via di accertamento, ha preso fuoco intorno alle ore 7:40 di giovedì 8 giugno 2023 all'interno di un cantiere.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso un uomo rimasto ustionato e portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con l'ambulanza della Croce Bianca di Carignano.

I vigili del fuoco hanno invece domato l'incendio e intorno alle ore 10 riferiscono di essere ancora presenti in piazzale Adriatico con le squadre della Centrale e di Genova Est per la bonifica. La situazione è in modalità di raffreddamento e, quindi, sotto controllo.