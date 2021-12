Calci e pugni ai poliziotti per sfuggire al controllo, 34enne denunciato

La polizia ha denunciato un cittadino delle Repubblica Dominicana per il reato di possesso e spaccio di sostanza stupefacente a Sampierdarena.

Gli agenti delle volanti hanno controlalto il 34enne in piazza Vittorio Veneto e lo hanno trovato in possesso di 0.20 gr di hashish, 6 gr di cocaina, due forbici e la somma di euro 165 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il giovane, irregolare sul territorio, ha poi cercato di divincolarsi dalla presa degli agenti sferrandogli calci e pugni 'guadagnandosi' così anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.