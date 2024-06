"Piazza Vittorio Veneto tra scippi e degrado, serve la polizia h24", il grido d'allarme

Davide Rossi, presidente della Pro Loco Sampierdarena e San Teodoro ed ex consigliere comunale della Lega, lancia un grido di allarme sulla situazione di piazza Vittorio Veneto, recentemente al centro di diversi episodi di cronaca tra scippi, risse e aggressioni. Un locale etnico è anche stato recentemente chiuso per la mancanza di condizioni igieniche.

"Sto ricevendo centinaia di sollecitazioni su ciò che nel quartiere non funziona - afferma -. Nonostante il buon lavoro svolto dal sindaco Bucci e dalla Lega in città, servono azioni concrete, come quando anni fa riuscimmo insieme all'allora assessore Garassino a far installare i cancelli in piazza Settembrini, dopo aver ascoltato le richieste di residenti e commercianti".

"Piazza Vittorio Veneto - sostiene Rossi - versa in una situazione di totale insicurezza tra bivacchi h24 di personaggi che sembrano pericolosi, locali etnici che facilitano gli assembramenti. Commercianti e residenti sono esasperati, ci sono stati scippi in pieno giorno, minacce e insulti ai passanti, persone che orinano in mezzo alla strada e ragazze che vengono importunate".

"Serve un presidio h24 delle forze dell'ordine - conclude il presidente della Pro Loco - e servono controlli come quelli che vengono fatti ai giardini della Fiumara ma ancora più permanenti, e serve che Genova, e nello specifico Sampierdarena, entri nel programma 'città sicure'".

