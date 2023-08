Cercano prostitute e rifiutano due trans, finisce a botte

Intervento della polizia nella notte in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena. Intorno alle 2:30 di giovedì 31 agosto 2023 si è accesa una colluttazione tra quattro persone ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma, una è rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Secondo quanto ricostruito due uomini si trovavano nella zona di Sampierdarena, alla ricerca di prostitute. I due sarebbero stati avvicinati da due transessuali che hanno proposto alla coppia un rapporto sessuale. L'offerta non è però piaciuta ai due potenziali clienti e a questo punto si è accesa una discussione, poi degenerata passando dalle parole alle mani.

Qualcuno ha allertato la polizia, che è intervenuta in piazza Vittorio Veneto e ha riportato la calma.