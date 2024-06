Scippato durante l'aperitivo al bar: strappo della catenina e fuga

Attimi di paura in piazza della Vittoria e pronto intervento della Polizia che ha arrestato un 21enne per furto con strappo, denunciandolo anche per possesso di armi.

Il giovane, intorno alle ore 18:30 di giovedì 27 giugno 2024, si è avvicinato a un uomo seduto al tavolo di un dehor di un bar e, con una mossa fulminea, gli ha strappato dal collo la collana in oro per poi darsi alla fuga nelle vie limitrofe.

La vittima, immediatamente, ha chiamato le forze dell'ordine e fornito una descrizione del fuggitivo. Gli agenti di una volante hanno rintracciato e bloccato il ladro in via Fiume, poi identificato in questura anche dall'uomo che era stato derubato. Il 21enne, trovato anche in possesso di un coltello a serramanico, sarà processato per direttissima.

