Fiera di Natale 2023, cancellati posti moto in piazza della Vittoria

Saranno cancellati per un mese i posteggi per moto e scooter che si trovano in piazza della Vittoria davanti al palazzo dell'Inps. Il Comune ha predisposto una specifica ordinanza per consentire lo svolgimento della Fiera di Natale 2023 che, come ogni anni, animerà la piazza nel centro di Genova.

Dal primo al 30 dicembre 2023 è stato quindi istituito il divieto di sosta in tutti gli stalli per motocicli in piazza della Vittoria fronte Inps. L'ordinanza prevede anche che sia sempre garantito il transito pedonale in condizioni ottimali di sicurezza e che siano state posizionate, 48 ore prima a cura degli organizzatori, piantane e cartelli con segnaletica ed estremi dell'ordinanza. Viene anche spiegato che la polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

In piazza della Vittoria saranno ospitati anche quest'anno oltre 100 stand all'interno di una struttura al coperto che è già stata allestita. L'assessore al commercio Paola Bordilli nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo e ha spiegato che saranno presenti anche venditori provenienti da fuori regione.