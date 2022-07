Cane chiuso in auto muore

Un cane lasciato chiuso in auto è morto. La tragedia in piazza della Vittoria nel primo pomeriggio del 22 luglio.

Alcuni passanti hanno notato l'animale immobile a bordo del veicolo e hanno subito chiamato i soccorsi. Purtroppo invano.

Anche oggi Genova bollino rosso per allerta caldo, con temperature che superano i 35 gradi e che in una macchina chiusa al sole toccano i 100. Un forno, che non ha lasciato scampo alla povera bestiola.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e la Croce Gialla soccorso animali.

Soltanto quattro giorni fa, a pochi metri in via Fiume, un bassotto era stato lasciato chiuso dentro un furgone ma in quel caso i vigili del fuoco erano riusciti a salvarlo in tempo.