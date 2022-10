/ Piazza Vacchero

Poliziotto fuori servizio riconosce ricercato e lo arresta: la reazione è violenta

È successo in piazza Vacchero, l'uomo ha reagito con spintoni e calci e ha cercato di colpire l'agente con una testata: è stato anche denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di tre notebook rubati da una scuola