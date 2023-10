Auto a fuoco, paura in piazza Sturla

Auto a fuoco in piazza Sturla. L'incendio è divampato, per ragioni ancora da accertare, intorno alle ore 9 di giovedì 5 ottobre 2023. Secondo quanto riferito da un testimone l'uomo a bordo del mezzo insieme alla figlia avrebbe notato del fumo bianco uscire dal veicolo, ha accostato ed è sceso per mettersi in sicurezza e chiedere aiuto, quindi sono divampate le fiamme. È stato recuperato un estintore e tamponata la situazione.

Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme, anche la polizia locale ha mandato i suoi agenti per effettuare deviazioni al traffico e agevolare le operazioni di spegnimento. Inevitabile qualche rallentamento. Preoccupazione tra i residenti, la consigliera municipale Serena Finocchio, che abita in zona, racconta: "Una mattinata di paura. Mi sono trovata le fiamme davanti a casa e il fumo nero ha reso l'aria irrespirabile. Fortunatamente il ragazzo a bordo dell'auto è riuscito a mettersi in salvo insieme alla bambina, i vigili del fuoco sono arrivati in una ventina di minuti e hanno domato le fiamme. Poi hanno svolto alcuni controlli, l'aria rimane comunque molto pesante. Questo testimonia ancora una volta la necessità di un distaccamento dei pompieri per il levante cittadino, non solo per Sturla, ma per tutta la zona fino a Nervi".

Intorno alle ore 10 la viabilità è tornata regolare. Dalle prime informazioni non risultano esserci feriti.