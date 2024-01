Spacciatore di eroina arrestato dalla polizia locale

Ancora un arresto per spaccio nel centro storico.

Il Gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale di Genova ha fermato uno straniero gabonese per la cessione di eroina a un acquirente extracomunitario in piazza dello Statuto, in via di Pré.

Lo spacciatore è stato bloccato all'altezza di vico Santa Fede e trovato in possesso dei soldi ricavati dallo spaccio di quattro dosi di eroina, come osservato in precedenza dagli operatori.

Identificato, l'uomo è risultato un pluripregiudicato, già arrestato lo scorso luglio per gli stessi reati in materia di droga.

Tornato nuovamente in manette, è stato processato per direttissima ieri mattina, martedì 16 gennaio.

Il giudice ha convalidato l'arresto e non ha applicato ulteriori misure.