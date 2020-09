Giovane ubriaco aggredisce i carabinieri, poi cerca di farsi del male

Nella notte numerosi residenti di San Fruttuoso della zona di piazza Solari hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza di un giovane ubriaco che continuava a disturbare il riposo con i suoi schiamazzi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile ma il giovane, alla vista degli uomini in divisa, ha subito assunto atteggiamenti ostili e violenti minacciando, insultando e spintonando i militari.

Bloccato, una volta all’interno dell'auto ha cominciato ad avere atteggiamenti di autolesionismo, tanto da rendere necessario l’intervento di personale medico che, in seguito alla visita, ha proposto un tso (trattamento sanitario obbligatorio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo è stato ricoverato presso l’ospedale di San Martino e denunciato a piede libero per “resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”, ma anche per “lesioni personali”, dato che un carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni nel tentativo di bloccarlo.